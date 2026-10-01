Fallece una persona en Vigo tras ser rescatada del agua en Punta Lagoa

Una persona ha fallecido a primera hora de este jueves en Vigo tras ser rescatada del agua en la zona del pantalán de Punta Lagoa, en Teis.

Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo minutos antes de las 06:00 horas, en las inmediaciones del pantalán de Punta Lagoa.

Los servicios de Urgencias Sanitarias 061 alertaron al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias después de ser informados por la Policía Local de que una persona había sido rescatada del agua.

La víctima fue trasladada hasta una barca y posteriormente se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Nacional y efectivos de los Bomberos de Vigo.