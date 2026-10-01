Denuncian en Vigo que la promotora del Barrio do Cura "avanza en la vandalización" de un espacio protegido

La empresa Gestilar continúa transformando el Barrio do Cura en la nueva "urbanización VIP del corazón de Vigo", así como "vandalizando" el patrimonio histórico del Paseo de Alfonso XII. Así lo ha denunciado este jueves el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ha censurado que la compañía ha forrado con plástico los querubines de la balaustrada histórica del enclave ante el "silencio" del alcalde Abel Caballero.

Los nacionalistas han recordado que Gestilar ha instalado una oficina comercial en pleno Paseo de Alfonso. El BNG reclamó el pasado viernes al Concello conocer si estaba autorizada la instalación del módulo prefabricado, "destinado a comercializar las viviendas de lujo, en este espacio público catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC)".

Casi una semana después, el BNG ha tenido conocimiento de que la promotora ha forrado con plástico los querubines que ornamentan la balaustrada histórica del paseo. A juicio de su portavoz municipal, Xabier Pérez Igrexas, esta situación evidencia cómo se "está avanzando en la vandalización de este ámbito de enorme valor patrimonial con la total complicidad de Caballero".

El edil nacionalista ha asegurado que el gobierno local aún no ha aclarado si esta instalación cuenta con los preceptivos permisos. Por este motivo, el BNG ha trasladado de forma oficial una denuncia al Concello y a Patrimonio para que actúen de manera inmediata para "impedir este abuso".

"Non podemos permitir que unha promotora inmobiliaria converta no seu couto privado un espazo protexido nin poña en risco elementos patrimoniais", ha advertido Igrexas, que ha recordado que la empresa cuenta con una oficina comercial a escasos metros, en el edificio del antiguo Asefal.

Así, desde el Bloque han cuestionado los motivos "del alcalde de Vigo para consentir que un balcón privilexiado á ría de Vigo sexa privatizado para as actividades comerciais dunha urbanización de luxo". "Non todo vale", ha concluido.