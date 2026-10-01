Imagen del Cíes Market y la noria en la Alameda. Concello de Vigo

Comerciantes del centro de Vigo, contra el cambio de ubicación del Cíes Market: "Está muy avanzado"

La noticia del posible cambio de ubicación del Cíes Market y la noria de la Alameda a la plaza pública del centro comercial Vialia para la Navidad de Vigo ha hecho saltar las alarmas de los comerciantes del centro de Vigo.

Lo que era un "rumor", señalan desde la Asociación de Comerciantes Zona Náutico, se ha convertido en una posibilidad más que real tras las "indagaciones" realizadas por la asociación.

Los comerciantes aseguran que se trata de una opción que está "muy avanzada" y que ya hay conversaciones con Adif y con Vialia para hacer uso de esos terrenos con el fin de instalar tanto el mercadillo navideño como la noria gigante.

Desde la asociación preocupa que se pueda echar por tierra el trabajo que llevan haciendo desde 2013, consiguiendo atraer actividades a su ámbito de actuación. "Ahora que estamos en el epicentro, nos quieren quitar todo", lamentan, y señalan que ya se han llevado de la zona las actividades principales de O Marisquiño.

La decisión de trasladar uno de los epicentros a Vialia es, para ellos, "la antítesis de defender el comercio local" y supone un refuerzo para las grandes superficies.

Reunión con Caballero

"Los comerciantes son los que más pierden, porque ya el año pasado el mercadillo de Vialia no funcionó bien", ahondan sobre la repercusión para los que contratan los puestos del Cíes Market.

"El árbol de Navidad seguirá en la Puerta del Sol, la ruta de las luces en García Barbón y Policarpo Sanz, esto supone alejarse del circuito", denuncian.

Por esto, han solicitado una reunión con el alcalde, Abel Caballero, para conocer de primera mano las intenciones del Concello sobre el traslado del mercadillo y la gran atracción navideña.

Además, la asociación señala que "la presión de los vecinos ha hecho efecto" y entienden su postura, por lo que también abogan por una fórmula que sea capaz de contentar a todas las partes, centrando el foco en la organización y gestión del Cíes Market.