Caballero niega haber paralizado 78 millones de euros de inversiones de la Xunta en Vigo: "Que risa"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respondido este jueves a las acusaciones lanzadas por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, quien aseguró que el Concello mantiene paralizadas inversiones autonómicas por valor de 78 millones de euros. "Que risa", ha sido la reacción del regidor.

Para demostrar su postura, el alcalde ha hablado al respecto de varios de los proyectos señalados por la representante autonómica. En relación al futuro centro de asociacionismo de la calle Lalín, ha defendido que el suelo es municipal y ha señalado que la reciente sentencia sobre este espacio "no entró en el fondo de la cuestión". Por ello, considera "falso" el planteamiento de la Xunta sobre la paralización de esta actuación.

El alcalde también se ha referido a los retrasos en el túnel de Elduayen, de los cuales ha culpado a la Xunta debido a la tramitación desde Patrimonio Histórico, que, según ha asegurado, habría provocado un retraso de tres años.

En cuanto a la ETEA, Caballero ha defendido que corresponde a la Xunta acometer la urbanización del ámbito y ha criticado que la Administración autonómica no haya seguido el procedimiento habitual para ejecutar la actuación.

Otro de los proyectos mencionados son las pistas de atletismo de Balaídos, que se encuentran paralizadas debido a la incompatibilidad con las obras en la grada de gol de Balaídos. Además, ha reclamado a la Xunta que asuma íntegramente el coste de esta actuación, recordando que, según ha señalado, el anterior presidente autonómico Emilio Pérez Touriño había planteado que la Administración gallega financiase la obra.

Por último, Caballero ha rechazado que el Concello esté bloqueando la actuación sobre la antigua estación de autobuses. El alcalde ha asegurado que ya ha aceptado públicamente la cesión del inmueble por parte de la Xunta y ha recordado que, según su versión, el suelo pertenece al Ayuntamiento.