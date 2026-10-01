Arranca en Vigo la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid

La campaña de vacunación frente a la gripe y la covid ya está en marcha en Vigo y en el resto de Galicia. La inmunización ha comenzado esta semana en residencias de mayores y centros para personas con discapacidad y se irá ampliando de forma progresiva a otros colectivos hasta el 31 de diciembre.

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, visitó este jueves el Hogar y Clínica San Rafael para conocer el desarrollo del operativo y animar a la población a participar en la campaña.

El calendario continuará el 13 de octubre con la incorporación de la vacunación infantil. El día 19 se ampliará a las personas de 70 o más años y a los profesionales sanitarios, mientras que las embarazadas podrán vacunarse a partir del 2 de noviembre.

Una de las principales novedades de este año es la ampliación de la vacuna antigripal de alta carga a las personas de entre 65 y 69 años, por lo que esta protección reforzada llegará ya a toda la población de 65 o más años.

La Xunta prevé alcanzar en esta campaña a unas 926.000 personas mayores de 60 años y se marca como objetivo una cobertura del 75% en este grupo de edad. También aspira a llegar al 60% entre los niños de seis meses a 11 años, las embarazadas y los profesionales sanitarios.

En la campaña anterior, el 72,36% de los mayores de 65 años se vacunaron contra la gripe en Galicia, frente al 58,47% de media en España. Entre los mayores de 80 años, la cobertura alcanzó el 81,22%, frente al 64,75% estatal.