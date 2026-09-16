La Xunta remite al Concello de Vigo la cesión gratuita de la antigua estación de autobuses

La Xunta de Galicia ha remitido al Concello de Vigo la documentación para avanzar en la cesión gratuita de la antigua estación de autobuses de la Avenida de Madrid.

La Consellería de Facenda e Administración Pública dictó el pasado 10 de septiembre la orden por la que acuerda ceder la propiedad del inmueble a la administración local, según consta en la comunicación enviada al Concello.

Previamente, el Gobierno local deberá adoptar un acuerdo de aceptación y remitirlo a la Xunta. La documentación incluye además un borrador del documento administrativo que deberán firmar ambas partes, salvo que el Concello opte por formalizar la operación mediante escritura pública.

La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, explicó este martes que la cesión se realiza "a título gratuito" y en las condiciones actuales, incluyendo la parcela y sus accesos, y recordó que el ámbito está reservado actualmente en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para zona verde y viarios.

La propia Consellería señala en su comunicación que la operación permitirá al Concello recuperar el espacio para la ciudadanía y completar el mapa de zonas verdes previsto en el planeamiento.

No a un cambio de uso

Ortiz lamentó, además, que no prosperase la posibilidad de cambiar el uso del recinto para desarrollar allí nuevos equipamientos autonómicos.

Según la representante de la Xunta, el Gobierno gallego llegó a plantear un centro intergeneracional y también se propuso destinar el espacio a un centro de asociacionismo.

"Lamentamos que el alcalde no permitiese una nueva inversión de la Xunta de Galicia en Vigo para cambiar el uso de la vieja estación", afirmó.

Una cesión iniciada durante el verano

El Gobierno gallego ya había ofrecido en julio la cesión gratuita del inmueble después de que el Concello reclamase su reversión, una fórmula que la Xunta consideró jurídicamente inviable.

El alcalde, Abel Caballero, confirmó entonces que el Concello aceptaría la cesión, aunque rechazó presentarla como una concesión voluntaria de la Administración autonómica.

El Consello da Xunta aprobó finalmente la cesión gratuita a principios de septiembre.