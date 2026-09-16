La Xunta inicia en Vigo la construcción de las primeras 172 viviendas del polígono 2 de Navia

La Xunta de Galicia ha iniciado este miércoles la construcción de la primera promoción de viviendas del polígono 2 de Navia. En concreto, ha comenzado la obra del edificio más grande que se está ejecutando en este barrio de Vigo en la actualidad, que contará con 172 hogares.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha supervisado este miércoles las obras, junto a la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. La actuación incorpora el uso de técnicas de construcción industrializadas.

Allegue ha destacado que esta obra supone la primera piedra del primer edificio del polígono 2, un ámbito en el que el gobierno gallego está a simultanear los trabajos de urbanización y edificación.

El edificio contará con 172 viviendas de dos, tres y cuatro dormitorios y será el más grande de todos los que se están construyendo en Navia. Por ello, supone también la mayor inversión, que alcanza los 37,2 millones de euros, cofinanciada con fondos europeos.

En paralelo, en el polígono 1, la Xunta ya acabó las obras de urbanización y mantiene diez promociones en ejecución. Además, queda una por iniciar la obra, que se prevé que se ponga en marcha en breve.