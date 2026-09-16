Vigo prepara la construcción de un "gran jardín" en la Avenida de Madrid: "Avanzamos a buena marcha"

Continúa la transformación de la Avenida de Madrid. El Concello de Vigo ha informado este miércoles que ultima los detalles previos para comenzar la construcción de una mediana ajardinada en una de las entradas más importantes a la ciudad olívica.

"En el medio de la Avenida de Madrid va a haber un gran jardín", ha asegurado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido este miércoles a los medios de comunicación. El regidor ha detallado que la "gran mediana" tendrá dos metros de ancho y contará con iluminación propia.

Ahora bien, antes de comenzar la construcción del "gran jardín", los operarios municipales deberán instalar unos "grandes colectores" en la parte central de la vía, especialmente en la "parte baja del final de la autovía". Una vez realizada esta actuación, se realizará el jardín.

"Se avanza también en las aceras en la zona cercana a la Plaza de España y San Roque. Ya se realizaron todas las conexiones subterráneas de los servicios y se está avanzando en las losetas y los bordillos", ha añadido el regidor socialista, que ha asegurado que se construirá "una entrada nueva".

Por otro lado, ha recordado que las obras requieren "alguna pequeña alteración del tráfico", subrayando que "desde la eliminación de la rotonda el tráfico es muchísimo más fluido". El Gobierno de España financia el 70% de esta actuación.