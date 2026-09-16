Pontón propone una bolsa de alquiler asequible y una residencia pública en cada campus gallego

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto este miércoles la creación de una bolsa de alquiler asequible para estudiantes mediante la colaboración entre la Xunta y las universidades gallegas, así como ampliar la red de residencias públicas con un centro en cada uno de los campus de Galicia.

La líder nacionalista ha realizado estas propuestas tras mantener una reunión con la nueva rectora de la Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, y ha advertido de que Galicia atraviesa "un problema gravísimo de acceso a la vivienda" que afecta especialmente a los universitarios, que deben asumir además otros gastos derivados de sus estudios.

"Lo que no puede ser es que precisamente el alquiler se convierta en un elemento que impida poder desarrollar tu carrera universitaria", ha señalado.

Ante esta situación, la portavoz nacional del BNG ha planteado, en primer lugar, que la Xunta y las tres universidades públicas colaboren para poner en marcha una bolsa de vivienda destinada al alumnado.

El objetivo, ha explicado, sería facilitar "alquileres accesibles y en condiciones dignas para los estudiantes" y, a su juicio, se trata de una iniciativa que "lo único que necesita es voluntad política para ponerla en marcha".

Residencias públicas

La segunda propuesta del BNG pasa por incrementar la oferta de residencias universitarias públicas. Pontón ha cifrado en alrededor de 64.000 el número de estudiantes del sistema universitario gallego y en unas 2.000 las plazas disponibles actualmente en residencias.

"Evidentemente, esto es insuficiente", ha defendido, al tiempo que ha criticado las diferencias en los precios que afronta el alumnado para acceder a un alojamiento.

La dirigente nacionalista ha asegurado además que en los últimos años no se ha incrementado la oferta de plazas públicas, mientras que sí ha crecido la iniciativa privada. Frente a esta situación, el BNG apuesta por "construir una residencia universitaria pública en cada uno de los campus gallegos".

Pontón ha defendido que ambas iniciativas permitirían actuar sobre uno de los principales problemas que, a juicio del BNG, afrontan actualmente los jóvenes que se desplazan para estudiar.

"Si realmente se sitúa como un problema grave el acceso a la vivienda", ha concluido, es necesario poner en marcha "soluciones eficaces ante los problemas que tienen los jóvenes universitarios de nuestro país".