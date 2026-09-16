Luz verde de Vigo a la rehabilitación del histórico edificio de Jenaro de la Fuente en la calle Colón

Una de las joyas arquitectónicas del centro de Vigo por fin podrá escribir un nuevo capítulo de su historia. El Concello de Vigo ha confirmado este miércoles que ha dado luz verde a la rehabilitación del edificio situado en el número 31 de la calle Colón, obra del arquitecto Jenaro de la Fuente.

Así lo ha informado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha recordado que se presentó "un proyecto reformado con respecto a la licencia que ya tenían desde el año 2018".

El regidor olívico ha recalcado que se trata de un edificio catalogado "en el que no se puede alterar el volumen ni incidir sobre las fachadas, patios, portal y escalera". "Debe conservar los elementos básicos de organización del edificio", ha señalado.

Tras una inversión privada de un millón de euros, el edificio contará con cinco viviendas, dos oficinas y un bajo comercial. "Nosotros tratamos de favorecer al máximo posible el uso de los edificios históricos del ensanche", ha asegurado el alcalde.

Un edificio centenario

El edificio fue una de las primeras obras del arquitecto Jenaro de la Fuente en Vigo, construida para el político y director de Correos Álvaro López Mora. Un año después de su construcción, en 1908, sufrió un gran incendio que obligó a su reconstrucción completa.

Como informó Treintayseis, el inmueble sufrió varios derrumbes durante unas nuevas obras de rehabilitación entre 2016 y 2018. Resultaron heridos dos operarios que trabajaban en la demolición.

En 2018, el proyecto de rehabilitación del edificio logró el informe positivo de Patrimonio y fue aprobado por el Concello. También contaba con un presupuesto de un millón de euros y preveía proteger elementos esenciales y recuperar la fachada original.

Ocho meses después de iniciar la obra, una reforma del proyecto obligó a su paralización al incluir un incumplimiento del mantenimiento de la envolvente exterior del edificio. Patrimonio paralizó los trabajos y desde 2020 el edificio ha estado en semirruinas y cubierto por una lona.

La última novedad sobre el inmueble tuvo lugar en 2024, cuando salió a la venta con el objetivo de recuperar la vida que albergó en el pasado. La propiedad ofrece el edificio completo "con proyecto y licencia" por 2,6 millones de euros.