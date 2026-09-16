Luisa Sánchez, tras la caída de pasajeros en Peinador: "Tenemos una definición distinta de lo que es ir bien"

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha vuelto a poner el foco en la situación del aeropuerto de Vigo después de conocerse los datos de tráfico correspondientes al mes de agosto. Peinador cerró el mes con 101.011 pasajeros, un 9,5% menos que en agosto de 2025, cuando había registrado 111.611 viajeros.

"Agosto es el mes de verano por excelencia, el mes en el que el turismo está en plena actividad y en el que un aeropuerto debería aprovechar al máximo su capacidad", ha señalado Sánchez, que ha contrapuesto las cifras a las declaraciones realizadas por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la evolución de la terminal.

"Hace apenas un mes, Abel Caballero nos decía que Peinador no iba tan mal. Después de conocer los datos de agosto, parece que tenemos una definición bastante distinta de lo que significa ir bien", ha afirmado.

La vicepresidenta provincial ha recordado que Peinador perdió pasajeros en términos interanuales en enero, febrero, junio, julio y agosto y ha señalado que el crecimiento registrado en el acumulado de 2026 está condicionado por el cierre temporal del aeropuerto de Santiago entre abril y mayo.

Vigo suma alrededor de 744.800 viajeros entre enero y agosto, frente a los cerca de 977.000 de A Coruña, una diferencia de más de 230.000 pasajeros. "Vigo debe aspirar a bastante más", ha defendido Sánchez.

Pacto de Peinador

Para la vicepresidenta, la recuperación de Peinador pasa por aumentar las conexiones y establecer una estrategia estable para captar nuevas rutas. En este sentido, ha insistido en la propuesta del Pacto por Peinador impulsada desde la Diputación, a la que Xunta y Aena ya mostraron su disposición a incorporarse y que contempla, entre otras medidas, una aportación provincial de 200.000 euros para promoción en origen durante el primer año de cada nueva conexión.

Sánchez ha reiterado la invitación al Concello de Vigo para participar en este acuerdo. "Sería bueno que abandonase la soledad institucional y que se incorporase a un pacto en el que podamos trabajar conjuntamente todas las administraciones y también el sector privado", ha manifestado.

La vicepresidenta considera necesario incorporar también a los agentes vinculados al turismo y a la actividad económica de la ciudad.

En esta línea, ha anunciado que la próxima semana mantendrá una reunión con la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) para presentar los detalles del Pacto por Peinador y recoger sus propuestas.

"Esto no va de protagonismos, ni de fotos, ni de tergiversar un dato cuando otro aeropuerto está cerrado. Va de que Peinador funcione", ha concluido Sánchez, que ha defendido que el objetivo debe ser que Vigo gane pasajeros gracias a "más y mejores conexiones".