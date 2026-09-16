La Diputación de Pontevedra destina 250.000 euros al proyecto de ampliación de Balaídos por el Mundial 2030

Los presupuestos de la Diputación de Pontevedra para 2027 reservarán 250.000 euros para participar económicamente en la redacción del proyecto de ampliación de la grada de Tribuna del estadio de Balaídos, en el marco de la candidatura de Vigo al Mundial 2030.

Así lo precisó este miércoles la vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, quien explicó que la cantidad prevista es estimada, "ya que el Concello de Vigo todavía no ha hecho público el coste exacto de la elaboración del proyecto".

"Todos queremos que Vigo sea sede del Mundial y, una vez terminada la reconstrucción de la grada de Gol, que culminará en 2027 con una inversión provincial de 13 millones de euros, hay que seguir adelante", señaló la también diputada de Deportes, quien recordó que la Diputación invierte cerca de 28 millones de euros en la reforma integral de Balaídos.

Más inversiones en Vigo

Además, tal y como ya había confirmado Luisa Sánchez oficialmente, las cuentas provinciales reservarán 5 millones de euros para nuevos convenios bilaterales con el Concello de Vigo a partir del 1 de enero de 2027, la misma cantidad que el Gobierno local había solicitado en 2024 para cada anualidad del actual mandato. Sánchez explicó que esta partida permitirá incorporar nuevos acuerdos entre ambas instituciones, al tiempo que se mantienen los recursos comprometidos previamente.

En esta línea, avanzó que los presupuestos de 2027 mantendrán el apoyo económico a diferentes actuaciones que la Diputación ya tiene en marcha en la ciudad como, por ejemplo, la reforma de la piscina de Teis, con una inversión total de 5 millones de euros y una aportación provincial del 70%.