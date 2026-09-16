Baiona (Pontevedra) vuelve a cerrar una playa al baño por contaminación microbiológica

El Concello de Baiona ha prohibido temporalmente el baño en la playa de A Ribeira después de que las últimas analíticas del Programa de Vigilancia Sanitaria de las Zonas de Baño de la Xunta detectasen un episodio de contaminación microbiológica.

Según ha informado el Concello, la restricción se mantendrá hasta que nuevos controles confirmen que el agua vuelve a cumplir las condiciones sanitarias exigidas.

Se trata de un nuevo episodio en un verano marcado por varios problemas de calidad del agua en los arenales de Baiona. En julio ya se prohibió el baño en A Ladeira y Santa Marta y, pocos días después, la contaminación microbiológica obligó a cerrar también A Ribeira.

Santa Marta volvió a verse afectada en agosto y, a comienzos de septiembre, A Concheira permaneció cinco días cerrada por otro episodio similar.

Los problemas se han repetido también este verano en Vigo. En julio se desaconsejó el baño en Rodas y Figueiras, en las islas Cíes, tras detectarse bacterias en niveles incompatibles con el baño.

Ya en agosto, las restricciones afectaron a otros arenales de la ciudad como Alcabre, A Punta y la zona central de Samil, estas dos últimas relacionadas con un episodio de contaminación tras las fuertes lluvias.

Desde el Concello de Baiona señalan que la prohibición en A Ribeira tiene carácter preventivo y aseguran que continuarán informando de la evolución de las analíticas hasta que pueda levantarse la restricción.