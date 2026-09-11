Suspendida la llegada a Vigo de la Flotilla de la Libertad hacia Gaza por una avería en el barco

El 'Kate Tenacity' de la Flotilla de la Libertad hacia Gaza ha sufrido un duro revés en su trayecto hacia Vigo. La organización se ha visto obligada a aplazar su llegada a la ciudad olívica debido a una avería en el barco.

La incidencia ha forzado a los tripulantes a detener la nave en el puerto de Santander para su reparación. Ahora bien, la organización ha recalcado que, pese a no haber actos de recepción en Vigo, se mantienen los actos solidarios porque la intención es expresar la solidaridad con el pueblo de Palestina.

Como recoge Europa Press, el barco de la Flotilla de la Libertad espera poder reiniciar la navegación en los próximos días rumbo a Gaza "para romper el bloqueo de la Franja, denunciar la ocupación de Palestina, la limpieza étnica y el genocidio".

De esta forma, se cancelan las recepciones de la tripulación y activistas en los ayuntamientos de Vigo y Pontevedra, pero se mantiene la gala de Pallasos en Rebeldía por Palestina organizada para este sábado 12 de septiembre. Se celebrará a partir de las 17:30 horas en la explanada del Náutico de Vigo.