El PP de Vigo pedirá que la bandera de Ceuta ondee en el Concello como gesto de apoyo. PP de Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, anunciará en el pleno de este lunes una propuesta para que el Concello instale la bandera de Ceuta en la fachada del ayuntamiento como muestra de solidaridad con la ciudad autónoma.

"La bandera de Ceuta ondea ya en los ayuntamientos de otras localidades de nuestro país y Vigo debería sumarse a esa iniciativa en señal de apoyo", señaló la líder de la oposición, que recordó además que el emblema ceutí también ha sido izado en la Diputación de Pontevedra.

Sánchez defendió que Vigo debe mantener una posición de apoyo ante la situación que atraviesa Ceuta y vinculó su propuesta con la respuesta ciudadana registrada esta semana en la Praza do Rei.

"Lo comprobamos con orgullo esta semana, ante la respuesta de más de 5.000 vigueses al llamamiento de la FEMP para concentrarse en una abarrotada Praza do Rei", afirmó.

Sobre el periodo concreto en el que se debería mantener la bandera, el PP deja esa decisión en manos del gobierno local. "Solo pediremos al gobierno local de Vigo que escuche el clamor popular del pasado miércoles y adopte ese gesto simbólico. Confiamos en que se haga, pero les corresponde a ellos decidir por cuánto tiempo", añadió.

La dirigente popular mostró además su confianza en que la petición prospere después de que, según el PP, el PSOE rechazase una declaración institucional de apoyo a Ceuta presentada a comienzos de semana sin plantear modificaciones ni un texto alternativo.

Sánchez cargó en este punto contra el alcalde, Abel Caballero, al que reprochó tanto ese rechazo como su ausencia en la concentración convocada por la FEMP. "Los ciudadanos han demostrado que Vigo no necesita a Abel Caballero para mostrar su apoyo a todas las iniciativas que lo merezcan", concluyó.