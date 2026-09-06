Jornada de urgencias en el Parque de las Islas Atlánticas de Galicia: cinco en menos de media hora

Este sábado los servicios sanitarios tuvieron mucho trabajo en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, con cinco urgencias que se produjeron en menos de media hora.

Cuatro de ellas fueron atendidas en las islas Cíes, con una persona evacuada, y la quinta fue en la isla de Ons.

Según fuentes del parque recogidas por Europa Press, entre las 15:00 y las 15:30 horas el personal sanitario atendió en Cíes a cuatro personas de manera simultánea en la enfermería.

Tres de ellas presentaban síntomas compatibles con golpe de calor, y una turista de Murcia, de 67 años, presentaba problemas cardíacos.

Pasadas las 15:30 horas, el helicóptero H3 del 061, con equipo médico a bordo, aterrizó en Cíes para valorar el estado de los pacientes y establecer el orden de prioridad en caso de evacuación.

Media hora después, se incorporó al operativo la Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo. Finalmente, la mujer de 67 años fue la única evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro por una posible lesión cardíaca, mientras que las otras tres personas fueron dadas de alta en el lugar.

Paralelamente, en la Isla de Ons, una persona fue atendida en la playa de Melide por el personal sanitario del Parque Nacional, que realizó la estabilización inicial siguiendo el protocolo para golpes de calor.

Desde el parque han destacado la respuesta "eficaz, rápida y coordinada" de todos los equipos implicados durante la jornada.