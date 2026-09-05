Vigo abastecerá de agua a Baiona desde el lunes: "Si no fuera por nosotros, se quedaría sin agua"

El Concello de Vigo comenzará a suministrar agua a Baiona a partir del próximo lunes ante las dificultades de abastecimiento que atraviesa el municipio miñorano.

La petición fue trasladada este viernes a Vigo a través de la empresa concesionaria de Baiona, después de que los alcaldes de ambos municipios mantuviesen una reunión en agosto en la que Abel Caballero se comprometió a colaborar si finalmente era necesario.

El agua procederá del sistema de Eiras y será bombeada hasta Zamáns a través de Macal. A partir de ahí, Zamáns funcionará al 100% de su capacidad de bombeo, unos 76 litros por segundo, para abastecer a Baiona a través de Nigrán.

Según ha explicado el Concello en un comunicado remitido a la prensa, la presa de Zamáns pasará a atender en exclusiva a ambos municipios para ofrecer "una solución inmediata" a sus problemas de suministro.

También ha recordado que Vigo ya prestó ayuda a Baiona en situaciones similares en 2011 y 2019 y también se ofreció a hacerlo el pasado año, aunque finalmente las lluvias evitaron que fuese necesario.

Desde el gobierno vigués han aprovechado la situación para cargar contra la Xunta de Galicia y reclamar medidas ante la falta de recursos hídricos. "Vigo está preparado para facilitar agua al concello vecino, pero ¿qué soluciones aporta la Xunta de Galicia?", cuestionan desde Praza do Rei, donde aseguran que Eiras se encuentra actualmente en el nivel más bajo de su historia.

El Concello vuelve así a reclamar la construcción de una nueva presa aguas arriba del Oitavén que permita aumentar la capacidad de reserva y garantizar el abastecimiento tanto de Vigo como de los municipios que dependen directa o indirectamente del sistema.

El comunicado municipal eleva además el tono contra el Gobierno gallego y su responsable autonómica: "Tiene que dimitir de forma inmediata porque, si no fuera por Vigo, Baiona se quedaría sin agua a partir del lunes". La nota concluye con otra crítica directa: "Vigo arreglando el problema de Baiona y la Xunta en la playa".