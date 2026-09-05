Jornada de alerta amarilla en Vigo: las máximas se sitúan por encima de los 30 grados

Minutos antes de las 13:00 horas, uno de los termómetros situados en la Puerta del Sol de Vigo marcaba 35 grados. Es la prueba de un sábado con alerta amarilla por altas temperaturas.

Es cierto que se trata de un termómetro expuesto al sol y sin acceso a sombra, pero concuerda con la predicción de MeteoGalicia, que hoy sitúa las máximas en 33 grados.

Esta temperatura se mantendrá hasta las 16:00 horas, cuando comenzará a descender hasta los 21 grados con los que acabará el día, la misma con la que se cifró esta pasada noche.

De cara al domingo, las máximas anunciadas están en torno a los 25 grados, y también descenderán las mínimas hasta los 16 grados.