Caballero llevará al pleno críticas a la Xunta por la sanidad, los colegios, la senda litoral y los vuelos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha avanzado las mociones que el gobierno municipal llevará al pleno ordinario del próximo lunes, con varias reclamaciones dirigidas principalmente a la Xunta de Galicia.

La primera se centrará en la situación sanitaria de la ciudad, especialmente durante el verano. "Tenemos mucha demanda y poquísima oferta. Es una calamidad", ha afirmado el regidor, que ha exigido reforzar los centros de salud, los PAC y las urgencias, así como garantizar citas médicas con un máximo de 48 horas de espera.

Caballero ha acusado al Gobierno gallego de "desatender enteramente la sanidad en Vigo" y llegó a reclamar responsabilidades políticas: "Tiene que dimitir Rueda o el conselleiro".

Otra de las iniciativas reclamará a la Xunta una "implicación presupuestaria real" en el Camino del Litoral. Según Caballero, aunque el Ejecutivo autonómico promociona la conexión de la costa gallega a través de senderos, en Vigo "la conservación y la mejora recaen exclusivamente sobre el Ayuntamiento".

"La Xunta habla, pero quien atiende la senda litoral, quien la reforma y quien efectivamente la mantiene es el Concello de Vigo", aseguró.

El gobierno local llevará también al pleno la situación del colegio Josefa Alonso de Matamá, cuyas instalaciones, según el alcalde, arrastran desde hace años problemas de humedades, filtraciones, aislamiento térmico y seguridad, y reclama una actuación urgente de la Xunta antes del inicio del curso.

Por último, el Concello volverá a reclamar, por séptima vez este año, que Xunta y Diputación de Pontevedra contribuyan a financiar nuevas conexiones aéreas desde el aeropuerto de Vigo.

Caballero propone que los vuelos se sufraguen a partes iguales entre las tres administraciones: "Un tercio por el Ayuntamiento, un tercio por la Diputación y un tercio por la Xunta".

El alcalde volvió a cargar contra PP y BNG por rechazar anteriores mociones y contrapuso su postura en Vigo con la financiación de rutas desde Santiago. "Necesitamos vuelos en Vigo", insistió.

El PP pide a Caballero que se sume al Pacto por Peinador

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la moción socialista sobre Peinador para reclamar que el Concello se incorpore al Pacto por Peinador, impulsado por la Diputación de Pontevedra junto a la Xunta y Aena.

"Reclamaremos a Abel Caballero que deje de decir 'no' y que diga 'sí' al Pacto por Peinador. Que se sume a este consenso generalizado", ha señalado Sánchez, que ha advertido de que desde septiembre el aeropuerto vigués se queda con apenas cuatro conexiones: Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria.

La dirigente popular ha defendido que "solo podemos alcanzar una solución real si todos avanzamos juntos" y ha recordado que en las próximas semanas está prevista la primera reunión de esta mesa institucional para trabajar en la captación de nuevas rutas y frecuencias.

El PP llevará además la misma propuesta al pleno de la Diputación de Pontevedra del viernes 11 de septiembre. "Yo creo que un buen gestor es el que soluciona problemas, aunque no los haya creado, por eso la próxima semana volveré a tender, una vez más, la mano a Caballero", ha afirmado Sánchez.