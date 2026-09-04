Vigo reformará las fachadas de los locales de la Puerta del Sol para crear una imagen continua y uniforme

La Xunta de Goberno Local de Vigo ha aprobado la licitación de las obras de reforma de las fachadas de los locales situados en la Puerta del Sol y el inicio de la calle Elduayen, una actuación con la que el Concello pretende homogeneizar la imagen de este espacio y adaptarla al entorno.

Según ha explicado el alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios, el objetivo es conseguir unas fachadas "completamente diferentes y acordes con la belleza y la solemnidad de la Puerta del Sol", manteniendo los actuales accesos a los establecimientos. La actuación tendrá un importe anunciado de 210.000 euros.

Los frentes de los locales se revestirán con el mismo material para conseguir "una fachada continua y uniforme", que funcionará como elemento de conexión entre la Puerta del Sol y Elduayen.

El proyecto contempla además iluminación ornamental y la instalación de una pantalla informativa en la que se difundirán las exposiciones de la Pinacoteca Fernández del Riego, la programación cultural y las fiestas de Vigo. "Será una forma de transmitir a la ciudad lo que sucede", ha señalado Caballero.

Reparación de la pasarela sobre Teófilo Llorente

Por otra parte, la Junta de Gobierno aprobó también la licitación de las obras de reparación de la pasarela sobre la calle Teófilo Llorente, en el Casco Vello, por 85.000 euros.

La actuación afectará a la estructura que conecta la Praza da Pedra con el Miradoiro da Pedra y permitirá reparar los daños localizados en vigas y pilares, además de sustituir el pavimento deteriorado por la acumulación de agua.

"Vamos a reforzar los pilares y las vigas", ha explicado el alcalde, que ha avanzado que los trabajos tendrán un plazo de ejecución de tres meses y se enmarcan en la mejora general del Casco Vello.