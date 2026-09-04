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Vigo se olvida de la turborrotonda de la Avenida de Madrid: "Esta es la versión definitiva"
Dos días después de retirar lo que era una solución temporal para regular el tráfico, el alcalde Abel Caballero ha confirmado que la circulación ha sido "mucho más fluida" con la regulación por semáforos
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"Esta es la versión definitiva, es con lo que nos vamos a quedar". Así de contundente ha sido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dos días después de que se procediese a la retirada de la turborrotonda provisional de la Avenida de Madrid para instaurar un sistema de regulación con semáforos.
Caballero ha confirmado que "funciona mucho mejor que con la rotonda" y que en estos días "la circulación fue mucho más fluida" gracias a la instalación de la red semafórica.
El regidor ha recordado que la Avenida de Madrid, una de las vías de entrada y salida de Vigo, "se va a transformar en un gran bulevar" y contará con espacios peatonales, además de ofrecer mejoras en circulación y regulación del tráfico.
El fin de las obras lo ha situado en el mes de marzo, cuando la nueva avenida "estará acabada en su totalidad y en funcionamiento" y ha insistido en que "habrá una sorpresa", que ya desveló hace un par de días que se trataba de una "expresión artística" para "dar la bienvenida a la ciudad", aunque no estará rematada al mismo tiempo que la de la calle.