Vigo se olvida de la turborrotonda de la Avenida de Madrid: "Esta es la versión definitiva"

"Esta es la versión definitiva, es con lo que nos vamos a quedar". Así de contundente ha sido el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dos días después de que se procediese a la retirada de la turborrotonda provisional de la Avenida de Madrid para instaurar un sistema de regulación con semáforos.

Caballero ha confirmado que "funciona mucho mejor que con la rotonda" y que en estos días "la circulación fue mucho más fluida" gracias a la instalación de la red semafórica.

El regidor ha recordado que la Avenida de Madrid, una de las vías de entrada y salida de Vigo, "se va a transformar en un gran bulevar" y contará con espacios peatonales, además de ofrecer mejoras en circulación y regulación del tráfico.

El fin de las obras lo ha situado en el mes de marzo, cuando la nueva avenida "estará acabada en su totalidad y en funcionamiento" y ha insistido en que "habrá una sorpresa", que ya desveló hace un par de días que se trataba de una "expresión artística" para "dar la bienvenida a la ciudad", aunque no estará rematada al mismo tiempo que la de la calle.