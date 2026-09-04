Vigo da un nuevo paso para transformar la Plaza de España: más zonas verdes y un nuevo parque-plaza

El alcalde, Abel Caballero, ha anunciado este viernes el inicio de la tramitación de los estudios de detalle correspondientes a las zonas 1 y 2, dos ámbitos que permitirán reorganizar el viario, incorporar nuevos espacios verdes y ampliar las superficies destinadas al uso público en la nueva Plaza de España.

La denominada zona 1 comprende las parcelas situadas entre Gran Vía y las calles Honduras, Caracas y Fernando Conde. El planeamiento contempla en este punto una modificación del trazado de Honduras para dar continuidad al anillo viario que rodea la Plaza de España.

Esta actuación permitirá además crear una nueva zona verde en el cruce entre Honduras y Caracas, que se integrará en el entorno de la plaza. "Se genera un nuevo espacio verde, ampliando la propia Plaza de España", ha explicado Caballero.

Por su parte, la zona 2 abarca las parcelas situadas entre Gran Vía, Pizarro y Honduras. En este ámbito están previstas cesiones de terrenos actualmente privados que pasarán a formar parte del espacio público.

Además, el Concello plantea un convenio de gestión y un proyecto arquitectónico "singular y especial" que permita que toda la superficie que no esté ocupada por las nuevas edificaciones tenga uso público. El diseño previsto resolverá también el desnivel existente en el entorno de Pizarro y Honduras mediante distintas terrazas que ascenderán hacia Plaza de España y Gran Vía.

El resultado, según ha explicado el alcalde, será "un parque-plaza como zona peatonal ajardinada", concebido para garantizar la permeabilidad entre las distintas calles y ampliar los espacios de estancia para los ciudadanos.

Los promotores de los dos ámbitos han encargado sus respectivos diseños al mismo equipo, por lo que ambos compartirán un lenguaje arquitectónico, paisajístico y urbanístico similar. Además, ya está concedida la licencia para derribar la edificación existente en uno de estos espacios.

Estos dos estudios se suman al que ya está en marcha para la zona 3, situada entre Plaza de España, Pizarro y Puerto Rico, dentro de un proceso con el que el Concello pretende actuar de manera conjunta sobre todo el entorno.

Caballero ha recordado la convocatoria de un concurso de ideas para definir la futura imagen de la nueva plaza con el objetivo de conseguir "una transformación real y total de la Plaza de España, de todo su entorno" que no se limite al aspecto estético, sino que también mejore su funcionalidad.

El alcalde ha destacado que el Concello asumirá la coordinación de los diferentes agentes implicados para conseguir "una Plaza de España que todo Vigo quiere disfrutar".