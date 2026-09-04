Más de un centenar de efectivos participará en Vigo en un gran simulacro contra la contaminación marina. Salvamento Marítimo

Vigo será escenario entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre del Ejercicio Nacional de Lucha contra la Contaminación Marina-POLEX 2026, promovido por la Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) junto a Salvamento Marítimo.

La iniciativa, en la que participarán, entre otros organismos, la Autoridad Portuaria de Vigo, el Servicio de Guardacostas de Galicia, la Dirección General de la Costa y el Mar y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), se enmarca en los programas de adiestramiento previstos en el Plan Marítimo Nacional y tiene como objetivo mejorar la respuesta coordinada ante emergencias portuarias y episodios de contaminación marina.

Más de un centenar de efectivos participarán en un programa que incluirá un 'workshop' para revisar las funciones y competencias de los distintos organismos implicados.

Además, por primera vez el POLEX incorporará un ejercicio específico de emergencia portuaria, que afectará a aguas del puerto, y otro simulacro de respuesta ante un episodio de contaminación marina con actuaciones en los ámbitos portuario, marítimo y costero. El dispositivo obligará así a coordinar los medios y recursos de todas las administraciones participantes.

El coordinador nacional de protección del medio marino de la DGMM, Federico Navarro, explicó que se trabaja "de forma intensiva para que este ejercicio nacional se desarrolle como si se tratara de emergencias reales".

El objetivo es que todos los organismos actúen de manera conjunta, poniendo a disposición sus medios y conocimientos para mejorar la capacidad de reacción. "De este modo, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier catástrofe que pudiera producirse en el mar", señaló.