Ofrecido por:
Tres heridos al chocar una furgoneta contra un árbol en Covelo (Pontevedra)
El accidente se produjo alrededor de las 23:00 horas en la PO-225, a la altura de la parroquia de Maceira, y los ocupantes fueron trasladados al hospital
Te puede interesar: Un vecino de Meis (Pontevedra) alerta de un fuerte olor a marihuana y los agentes terminan interceptando cinco plantas
Tres personas resultaron heridas este miércoles por la noche después de que la furgoneta en la que viajaban se saliese de la vía y chocase contra un árbol en la carretera PO-225, a su paso por la parroquia de Maceira, en el municipio pontevedrés de Covelo.
Según ha informado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas y fue un particular quien alertó a los servicios de emergencia. Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo, aunque presentaban heridas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico, además de personal de mantenimiento de la carretera.
Tras ser atendidos en el punto del accidente, los tres heridos fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario.