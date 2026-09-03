Tres heridos al chocar una furgoneta contra un árbol en Covelo (Pontevedra)

Tres personas resultaron heridas este miércoles por la noche después de que la furgoneta en la que viajaban se saliese de la vía y chocase contra un árbol en la carretera PO-225, a su paso por la parroquia de Maceira, en el municipio pontevedrés de Covelo.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar alrededor de las 23:00 horas y fue un particular quien alertó a los servicios de emergencia. Los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo, aunque presentaban heridas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de la Guardia Civil de Tráfico, además de personal de mantenimiento de la carretera.

Tras ser atendidos en el punto del accidente, los tres heridos fueron trasladados en ambulancia a un centro hospitalario.