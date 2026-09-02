Convocan en Vigo una concentración "contra el racismo" y por una "acogida digna" ante la crisis de Ceuta

Diversos colectivos sociales y sindicales han convocado de manera urgente para esta tarde una concentración en la farola de Urzáiz contra el racismo y la xenofobia.

Más concretamente, la iniciativa, que se celebrará a las 19:00 horas, busca concienciar sobre la situación de crisis que atraviesa Ceuta desde el prisma de los migrantes y sus derechos. Por lo anterior y bajo el lema "Poñámoslle couto ao racismo", la convocatoria se ha acordado "para contestar á concentración xenófoba que erá lugar unha hora despois diante do Concello" -se refieren a la organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias a la que ha animado a participar el Partido Popular de Vigo-.

Los manifestantes demandarán una acogida "digna" para todas las personas: "Vigo é antifascista", han indicado.

Esta concentración se suma a las que hoy también se celebrarán por todo el territorio español bajo las mismas consignas.