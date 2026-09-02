Centenares de vigueses se manifiestan por la unidad de España: "Vigo, con Ceuta"

Manifestación por la unidad nacional y en apoyo a Ceuta en Vigo. P.P.F.

Praza do Rei reunió a centenares de vigueses que respondieron a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias para alzar la voz ante la crisis que vive la Ciudad Autónoma de Ceuta. Una manifestación que, paralelamente, se ha celebrado en las principales plazas y Ayuntamientos de todos los municipios del país.

La presencia de banderas nacionales fue notoria, aunque también hubo quien portó la gallega y la ceutí. Del mismo modo, algunos asistentes llevaron camisetas en las que se podía leer la frase "proridad nacionales".

Poco a poco fueron llegando manifestantes hasta llenar, prácticamente, la plaza del Ayuntamiento vigués, en donde hubo presencia policial. Con todo, la convocatoria discurrió sin incidentes e, incluso, los allí presentes rompieron en aplausos al paso de los vehículos desplegados por la Policía Nacional.

Manifestación por la unidad nacional y en apoyo a Ceuta en Vigo. P.P.F.

Una enfermera ceutí afincada en Vigo leyó el manifiesto

Hubo también presencia política, mayoritariamente, del Partido Popular de Vigo y de la provincia de Pontevedra. Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación y presidenta del PP de Vigo, encabezó la concentración junto al presidente del organismo provincial, Luis López. También acudió el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, y el resto de representantes de la formación "popular" en el Consistorio vigués.

Una enfermera ceutí, afincada en Vigo y trabajadora en el Hospital Álvaro Cunqueiro, fue la encargada de leer el manifiesto, interrumpido en varias ocasiones con aplausos y también proclamas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" o "No a la invasión". Muchos manifestantes también lanzaron improperios contra el presidente de España, Pedro Sánchez, en varios momentos del acto.

Manifestación por la unidad nacional y en apoyo a Ceuta en Vigo. P.P.F.

Contramanifestación en Príncipe: "Ningún ser humano é ilegal"

Una hora antes, alrededor de un centenar de personas se concentró a las puertas de Príncipe, junto a la farola de Urzáiz, para pedir derechos para las personas migrantes.

Manifestación por los derechos de las personas migrantes en Vigo. Mauro Picatoste

Los presentes entonaron proclamas como "ningún ser humano é ilegal" o "fóra fascistas das nosas rúas", y denunciaron el "racismo" y la "aporofobia" en la crisis que vive la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Los convocantes calificaron la concentración de Praza do Rei de "xenófoba".