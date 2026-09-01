El BNG pide a Caballero reformular su plan de vivienda: "As condicións son imposibles"

El BNG de Vigo ha instado al Gobierno de Abel Caballero a cambiar el rumbo en lo que tiene que ver con política de vivienda. Han calificado de "fracaso absoluto" el programa de adquisición de inmuebles, tras lograr incorporar "só dúas vivendas tras oito meses de proxecto" cuando, en la actualidad, "hai na cidade máis de 22.000 inmóbeis baleiros".

El voceiro municipal de la formación nacionalista, Xabier P. Igrexas, reclamó lo anterior durante la celebración del Consello da Xerencia de Urbanismo, lamentando la existencia de "uns pregos hiperburocráticos e con condicións imposíbeis" para la realidad del mercado de la vivienda en la ciudad.

El BNG citó como ejemplo datos alusivos a los principales portales inmobiliarios, en donde poco más de 200 inmuebles están por debajo de 180.000 euros. "A este ritmo levaría máis de 12 anos recuperar as 40 vivendas do Concello que Abel Caballero decidiu malvender en 2015 na promoción de Rosalía de Castro en lugar de destinalas a alugueiro social", censuró Igrexas.

Con todo, los nacionalistas anunciaron el rechazo de la edil de Urbanismo, María José Caride, a la que acusan de "insistir nun modelo fallido que se suma ao bluff do programa Vigo Aluga, que só recibiu nove solicitudes. O Goberno de Abel Caballero leva case 20 anos de brazos caídos ante a emerxencia habitacional, e agora pretende substituír a inacción por propaganda sen resultados".



Los nacionalistas califican la situación del alquiler en Vigo de "insostible" y "agravada" en los últimos años, con precios que aumentaron un 40% hasta superar los 700 euros mensuales. "Está a expulsar á mocidade e ás familias traballadoras de Vigo, que conta xa con máis de 10.000 familias no rexistro de demandantes de vivenda protexida, a maioría en alugueiro".