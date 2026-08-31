El Puerto de Vigo impulsa un proyecto piloto para la conciliación laboral en el sector

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) y el Puerto de Vigo ponen en marcha un campamento infantil de verano. Puerto de Vigo

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA), en colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo y Fundamar, ha impulsado una iniciativa piloto que pretende favorecer, al menos temporalmente, la conciliación de las familias vinculadas al sector.

Se trata de un campamento infantil de verano que se celebrará hasta el próximo viernes en las instalaciones del puerto pesquero. En él participan unos 20 niños y niñas de entre 3 y 12 años que, diariamente -en horario de 08:00 a 15:30 horas-, se sumergirán en el día a día y en el patrimonio del puerto a través de un programa de actividades.

Esta iniciativa es un proyecto piloto de conciliación laboral, "pensado para dar respuesta a las necesidades de las familias vinculadas al sector" y servirá para evaluar un modelo de apoyo que pueda ser exportado en el futuro a otros puertos del país.

Así, hay visitas guiadas para descubrir el funcionamiento operativo del puerto pesquero, la subasta y la comercialización del pescado; talleres prácticos para dar a conocer los productos de las rías gallegas y poner en valor los oficios tradicionales y actuales del puerto; y juegos y actividades didácticas enfocadas a la preservación del ecosistema marino e industrial que rodea a la terminal olívica.