El Concello de Vigo colaboró con 590 proyectos empresariales en este curso político

Abel Caballero informó este lunes de la licitación del programa Vigo Emprende por un importe de 602.000 euros. El objetivo del mismo será, en palabras del regidor local, "apoyar a autónomos y empresarios" en la creación de nuevos proyectos o consolidación de los mismos.

Este servicio de "acompañamiento y ayuda" a nuevos negocios o empresas ya existentes guiará a los participantes desde su idea inicial hasta la puesta en marcha del proyecto en cuestión.

Desde noviembre del año 2023 hasta julio de este año, el Concello de Vigo realizó 2.541 servicios de asesoramiento y ayuda a empresas y autónomos. También colaboró en 590 proyectos y realizó 58 talleres formativos.