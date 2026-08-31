Los bomberos de Vigo se preparan para actuar en emergencias industriales en la ciudad

Simulacro de los bomberos en el puerto de Vigo. Concello de Vigo

Efectivos del cuerpo local de bomberos participaron este lunes en una maniobra especializada ideada para formar al personal en emergencias industriales y buques mercantes. La iniciativa se desarrolló en el propio Puerto, según fuentes municipales.

Así, el operativo municipal movilizó recursos "de alta tecnología", así como "vehículos pesados", con el objetivo de reproducir una intervención lo más similar a una situación real. Así, tal y como explicó el propio regidor local, Abel Caballero, se trató de una maniobra "compleja" y de un entreno especializado enfocado a la mejora de la capacidad de intervención de los efectivos ante las situaciones mencionadas.

Lo anterior se enmarcó dentro de las actividades de formación continua que el Consistorio desarrolla para el cuerpo de bomberos.