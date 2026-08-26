El BNG urge explicaciones a Caballero ante la contaminación microbiológica en algunos arenales de Vigo

El BNG de Vigo ha pedido a Abel Caballero explicaciones "transparentes" tras el tercer episodio de contaminación microbiológica en algunos arenales de la ciudad. Los nacionalistas hablan de "presencia de bacterias fecales".

La formación califica de "insulto a la inteligencia" el hecho de que el Gobierno municipal culpe de estos episodios a las lluvias y reitera la urgencia de realizar una auditoría y llevar a cabo actuaciones en la red de saneamiento para poner fin a estos vertidos.

"É a evidencia dun fracaso estrutural: despois de 30 anos seguimos tratando a Ría de Vigo como unha gran cloaca", lamentó el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas, tras el "peche" -el Gobierno Local habló de "desaconsejar el baño"- en los arenales de Samil y A Punta. "Caen catro pingas e os colectores colapsan botando augas sen depurar directamente ao mar", criticó, al tiempo que recordó que los vecinos de Vigo pagan uno de los servicios de abastecimiento más caros de Galicia.

Este es, según exponen los nacionalistas, el tercer caso de contaminación fecal en lo que va de verano en las playas viguesas, después del "cierre" de la playa de Alcabre a finales de junio y de A Punta a mediados de agosto. A ello se suman "otros episodios de vertidos de aguas sin depurar", como el denunciado por el propio BNG la pasada semana en el dique del Náutico.

Por este motivo, el Bloque va a solicitar la convocatoria urgente del Consejo Sectorial de Medio Ambiente del Ayuntamiento.