Moaña ordena revisar la tubería submarina que lleva agua desde Vigo tras detectarse una posible fuga

El Concello de Moaña ha encargado a Aqualia la revisión de la tubería submarina que transporta agua desde Vigo hasta Moaña y Cangas después de que se difundiera un vídeo en el que supuestamente se aprecia una fuga de agua dulce en la conducción.

La alcaldesa, Leticia Santos, explicó que tuvo conocimiento de las imágenes a través de los medios de comunicación y que contactó de inmediato con la concesionaria, responsable también del servicio en Cangas y Vigo y del mantenimiento de esta infraestructura. Por el momento, el municipio no ha detectado pérdidas de presión ni problemas de abastecimiento.

Santos ha subrayado que se trata de una infraestructura "claramente supramunicipal", ya que da servicio a dos concellos, y recordó que fue ejecutada por la Xunta con financiación europea.

La conducción está operativa desde 2013 y ya ha requerido correcciones y trabajos de mantenimiento en distintas ocasiones, entre ellos una actuación de la propia Xunta en 2015.

Según la regidora, Aqualia realiza además comprobaciones periódicas y ya intervino anteriormente ante episodios de pérdida de presión.

El objetivo de la nueva inspección será confirmar si las imágenes corresponden realmente a una fuga en la tubería y determinar, en caso de existir una avería, si se trata de un problema puntual o estructural.

El Concello mantendrá el lunes una reunión con responsables de Aqualia para conocer los resultados de las comprobaciones. Hasta entonces, Santos ha evitado hacer más valoraciones y ha pedido esperar a disponer de información técnica sobre el estado real de la conducción.