Las islas de San Simón y Santo Antón, declaradas Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno

El Gobierno de España ha declarado las Illas de San Simón e Santo Antón, en Redondela, como Lugar de Memoria Democrática, según la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El reconocimiento se realiza al amparo de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y abarca la totalidad de la superficie de ambas islas, situadas en el fondo de la ría de Vigo, frente a Cesantes.

La declaración reconoce el papel de este enclave como uno de los principales espacios de represión y encarcelamiento durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista.

Desde octubre de 1936, San Simón fue utilizada por los sublevados como colonia penitenciaria, inicialmente para presos republicanos procedentes de Pontevedra y otros puntos de Galicia y, posteriormente, para reclusos trasladados desde diferentes lugares de España, especialmente Asturias.

El penal permaneció abierto hasta el 15 de marzo de 1943. Durante esos años, más de 5.600 presos pasaron por sus instalaciones, aunque nunca llegaron a coincidir más de 2.000 de forma simultánea.

El hacinamiento, la escasez de alimentos y las deficientes condiciones de vida provocaron una elevada mortalidad entre los internos, muchos de ellos mayores de 60 años.

Las investigaciones realizadas posteriormente contabilizan más de 517 fallecimientos en las islas, a los que se suman las muertes derivadas de los denominados "paseos" y de los fusilamientos.

El papel de las "madriñas" de Cesantes

El reconocimiento oficial pone también el foco en la solidaridad y la resistencia que surgieron alrededor del penal, especialmente entre los vecinos de la zona.

En este contexto tuvieron un papel destacado las mujeres de Cesantes conocidas como las "madriñas", que proporcionaban alimentos y ropa a los presos y servían de enlace entre los reclusos y sus familias.

Esta labor convirtió San Simón no solo en un símbolo de la represión franquista, sino también en un espacio asociado a la solidaridad y al apoyo a las personas encarceladas.

La declaración como Lugar de Memoria Democrática tiene efectos desde su publicación en el BOE y establece que se mantendrá el uso actual de las islas, siempre que sea compatible con la conservación de la memoria de las violaciones de derechos humanos y con el reconocimiento y la reparación moral de las víctimas.

El Gobierno central prevé además impulsar recursos audiovisuales y digitales e instalar placas, paneles y otros elementos de interpretación relacionados con la historia del enclave y con las personas que permanecieron allí recluidas.

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática incorporará igualmente al espacio información geolocalizada, fotografías y materiales audiovisuales a través de su portal web y promoverá su inclusión en circuitos internacionales relacionados con la recuperación y difusión de la memoria democrática.