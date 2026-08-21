Guerra abierta en Vigo por Rosalía de Castro: Caballero y la Diputación se acusan de bloquear la obra

La humanización de Rosalía de Castro ha abierto un nuevo frente entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra, que este viernes se han acusado mutuamente de bloquear un convenio destinado a cofinanciar la obra.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, sostiene que el gobierno local rechaza las condiciones del acuerdo porque obligan a dar visibilidad a la aportación de la Diputación, mientras que el alcalde, Abel Caballero, denuncia que la institución provincial introduce exigencias que no aplica a otros ayuntamientos y que ya han provocado más de un año de retraso en la actuación.

Sánchez aseguró que la Junta de Gobierno Local se ha opuesto al convenio marco remitido por la Diputación en junio para financiar Rosalía de Castro, un modelo que sería también aplicable a Doctor Carracido.

La vicepresidenta contrapuso la postura de Vigo con la de Pontevedra, donde, según afirmó, se ha aprobado y firmado un texto idéntico. "Parece que el verdadero problema no es que la Diputación invierta en Vigo. El problema es que se sepa", señaló, al considerar que las obligaciones de publicidad responden simplemente a la Ley General de Subvenciones y a la normativa de Transparencia.

Por su parte, Caballero acusa a la Diputación de tratar de manera diferente a Vigo respecto a los municipios gobernados por el PP. El alcalde sostiene que el Concello ya aprobó el convenio y lo remitió a la institución provincial, pero rechaza determinadas condiciones relacionadas con la publicidad de las inversiones y las penalizaciones.

"Los convenios no van de política electoral. Los convenios van de obras, de condiciones técnicas y de financiación", afirmó. El regidor llegó a preguntarse si la Diputación "quiere hacer fotos con el alcalde de Vigo para su campaña electoral" y calificó de "escándalo" las condiciones planteadas.

La Diputación niega que exista un trato discriminatorio y defiende que las cláusulas cuestionadas son similares a las incluidas en otros acuerdos firmados con distintos concellos. Sánchez cuestionó además que Vigo rechace posibles penalizaciones en caso de incumplimiento.

"¿Están pensando en incumplir el convenio antes siquiera de firmarlo?", planteó la vicepresidenta, que insistió en que los fondos están disponibles y que existe voluntad de invertir en la ciudad. "Los vigueses no nos piden que nos peleemos más. Nos piden que resolvamos más", afirmó.

Caballero, por su parte, garantiza que la humanización de Rosalía de Castro se ejecutará aunque no haya acuerdo con la Diputación. "Lo vamos a hacer con la Diputación o sin la Diputación, lo vamos a hacer igual", aseguró.

El alcalde acusa además al gobierno provincial de retrasar las obras para terminar aportando menos dinero y amplía el conflicto al convenio de 2027, que asegura que la Diputación no quiere firmar.

En cambio, Sánchez mantiene justo lo contrario: que es el Concello el que dificulta la llegada de inversión provincial a la ciudad.

Un nuevo choque institucional que deja, por ahora, sin cerrar el acuerdo para una de las principales humanizaciones pendientes en Vigo.