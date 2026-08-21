Caballero acusa a la Xunta de hacer "perder 15 años" con la presa del Oitavén

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a cargar este viernes contra la Xunta de Galicia por su política de abastecimiento de agua y ha acusado al Gobierno autonómico de haber hecho "perder 15 años" al área viguesa al rechazar durante este tiempo la construcción de una nueva presa aguas arriba del embalse de Eiras, en el río Oitavén.

El regidor sostiene que esta infraestructura resulta "imprescindible" para garantizar el suministro a los cerca de 600.000 habitantes de Vigo y su área, así como a la industria, y considera que, de haberse ejecutado cuando fue planteada, se habrían evitado las restricciones actuales.

Caballero recordó que el Concello trasladó por primera vez esta propuesta a la Xunta hace unos 15 años y que volvió a plantearla en numerosas ocasiones desde entonces, la última hace apenas seis meses.

"La respuesta de la Xunta siempre fue que no, que no y que no. Y ahora, 15 años después, la Xunta de Galicia dice que hay que hacer nuevas presas en Galicia. Perdimos 15 años", reprochó. El alcalde aseguró además que "no tendríamos que estar con las restricciones que tenemos en este momento si tuviéramos la presa hecha", ya que considera que habría habido tiempo suficiente para construirla.

Según el regidor, llegó a existir un acuerdo entre el Concello, el Gobierno de España y la Xunta para levantar esta infraestructura, pero el Ejecutivo autonómico terminó descartándola pese a haberla incluido inicialmente en un documento conjunto.

"¿Quién va a asumir la responsabilidad?", cuestionó Caballero, quien atribuyó la situación actual a la "incapacidad de la Xunta de Galicia" para poner en marcha el proyecto cuando fue acordado.

El alcalde defendió que se trataría de una presa de pequeñas dimensiones y sin efectos ambientales o sociales significativos. Caballero considera necesario actuar sin más demoras y reclamó que las tres administraciones recuperen cuanto antes las conversaciones sobre el proyecto. "Hay que ponerse inmediatamente", afirmó.

En este sentido, el regidor lanzó una petición directa al Ejecutivo autonómico: "Insto a la Xunta de Galicia a que nos pongamos mañana mismo a trabajar con el Gobierno de España para hacer una nueva presa aguas arriba en el Oitavén".

Baiona pide agua a Vigo

El Concello de Baiona ha solicitado una reunión con el Concello de Vigo para estudiar una conexión temporal con la red de Zamáns ante el bajo nivel del embalse de Baíña, que abastece a buena parte del municipio.

El alcalde, Jesús Vázquez Almuíña, ha advertido de que Baiona podría necesitar un aporte adicional de agua a partir de la primera semana de septiembre si no se producen lluvias suficientes.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que el encuentro se celebrará la próxima semana y que Vigo atenderá la petición. El suministro se realizaría desde Zamáns, aunque este embalse tendría que ser reforzado previamente con agua procedente de Eiras.

"Eiras tendrá que rellenar Zamáns para poderle dar agua a Baiona", explicó Caballero.

Revisión "exhaustiva" de la red de saneamiento

Por su parte, el BNG de Vigo ha reclamado una revisión "exhaustiva" de la red de saneamiento de la ciudad después de denunciar un nuevo vertido de aguas sin depurar, con presencia de residuos fecales, desde el colector del dique del Náutico hacia la ría.

El portavoz municipal nacionalista, Xabier P. Igrexas, considera "injustificable" que estos episodios vuelvan a producirse tras registrarse lluvias y advierte de que en puntos como el Náutico existen antecedentes de vertidos desde hace más de dos décadas.

"No podemos seguir tratando la ría como un gran sumidero", afirmó, antes de exigir al gobierno de Abel Caballero que revise especialmente los puntos de la red con salida directa al mar y adopte medidas para evitar nuevos episodios.

El Bloque considera estos vertidos "especialmente intolerables" teniendo en cuenta que los vigueses pagan uno de los recibos de saneamiento más caros de Galicia y alerta del impacto que pueden provocar sobre un ecosistema de alto valor ambiental como la ría de Vigo.

Igrexas vinculó además esta situación con los recientes cierres de playas por elevados niveles de la bacteria E. coli y advirtió de que estos problemas continuarán repitiéndose si el Concello no actúa "con decisión y firmeza" para impedir que aguas sin tratar lleguen al mar.