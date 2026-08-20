Nigrán (Pontevedra) recupera en Praia América su 'punto selfie' con nuevas letras de más de un metro

Nigrán recupera en Praia América su 'punto selfie' con nuevas letras de más de un metro. Concello de Nigrán

El Concello de Nigrán vuelve a contar desde este miércoles con un 'punto selfie' en Praia América-Lourido, una instalación creada por el artista René de la Jara, responsable también del mercado multicultural que cada verano se instala en este arenal.

Las nuevas letras, elaboradas artesanalmente en chapa metálica, superan el metro de altura y están concebidas como un nuevo reclamo para que vecinos y visitantes puedan fotografiarse junto a uno de los enclaves más reconocibles del municipio.

No es la primera vez que De la Jara realiza una instalación de estas características para Nigrán. El artista ya había regalado al Concello en 2022 unas letras similares, aunque el paso del tiempo y su exposición en primera línea de playa acabaron deteriorándolas.

El creador es también autor de otras piezas que durante los últimos años han formado parte del paisaje del municipio, como los 'peces tragaplásticos' y los recipientes para recoger colillas instalados en el arenal, además de la jirafa 'Carmiña', situada a la entrada del Pabellón de Deportes de Panxón.

"Estamos muy agradecidos a René porque cada año trae algún regalo para Praia América dirigido a poner en valor esta zona", destacó el alcalde de Nigrán, Juan González.

El regidor visitó la nueva instalación acompañado por la concejala Estela Pérez, el propio René de la Jara y su familia.

Durante la visita pudieron comprobar la buena acogida del nuevo elemento, ya que, según señalan desde el Concello, son numerosas las personas que se detienen junto a las letras para hacerse fotografías.