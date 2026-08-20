La Diputación avala la prórroga para construir el parque de Finca Matías en Vigo hasta septiembre de 2027

La Diputación de Pontevedra considera justificada la prórroga del convenio para la construcción del parque de juegos de Finca Matías, después de que el Concello de Vigo remitiera a la institución provincial el acuerdo aprobado el pasado viernes por la junta de gobierno local para ampliar el plazo de ejecución de las obras hasta el 30 de septiembre de 2027.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha explicado que los servicios técnicos de la Diputación ya han analizado la documentación enviada por el Concello y "no aprecian inconveniente" en considerar motivada la ampliación solicitada por el gobierno vigués.

El siguiente paso será convocar la comisión de seguimiento del convenio, que deberá emitir el informe preceptivo para formalizar la prolongación del plazo.

Sánchez ha recordado que el propio convenio contempla esta posibilidad. En concreto, su punto undécimo establece que, si las obras no están finalizadas el 30 de septiembre de 2026, podrá acordarse una ampliación de un año "previa emisión de un informe de la comisión de seguimiento".

La documentación remitida por el Concello recoge además que la tramitación de la actuación se prolongó durante aproximadamente un año y medio. El convenio con la Diputación fue firmado el 23 de diciembre de 2024, pero las obras no fueron adjudicadas por el gobierno local hasta mayo de 2026.

Los trabajos comenzaron finalmente el 29 de junio de 2026, por lo que el propio Concello sitúa ahora su finalización en febrero de 2027, varios meses después del plazo inicialmente previsto en el convenio.

La Diputación reservará otros 5 millones para Vigo en 2027

La reunión entre ambas administraciones servirá también para abordar la situación de los convenios correspondientes a 2026.

Luisa Sánchez ha señalado que el objetivo es "agilizar su tramitación" y "concretar las inversiones que el gobierno local tiene todavía pendientes para el presente año", que ascienden a 5 millones de euros.

Además, la vicepresidenta trasladará al Concello de Vigo que los presupuestos de la Diputación de Pontevedra para 2027 reservarán otra partida de 5 millones de euros para nuevos convenios con la administración municipal.

Críticas de Caballero

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a acusar a la Diputación de no querer firmar el convenio que reserva 5 millones de euros anuales para Vigo, una cantidad que ha calificado de "ridícula", frente a los más de 90 millones que, según ha insistido, aporta la ciudad a las cuentas provinciales por población y peso económico.

Retomando las declaraciones de ayer, miércoles, el regidor ha criticado además que la institución no quiera actualizar esa cantidad conforme al IPC y ha advrrtido de que, si el acuerdo no se firma antes de la presentación de los presupuestos municipales de 2027, Vigo no podrá incorporar esos fondos ni concretar las obras previstas con cargo a ellos.

Caballero ha señalado también que la Diputación habría condicionado la firma a una mayor presencia institucional en los actos vinculados a los convenios, algo que interpreta como un intento de dar protagonismo político a la candidata del PP en Vigo, Luisa Sánchez, también vicepresidenta de la Diputación.

Así, ha cargado contra la posición del Partido Popular en la provincia y ha asegurado que Vigo ha perdido peso institucional desde el cambio de gobierno en la Diputación.

Como contraste, ha afirmado que el Gobierno de España aportará a Vigo "muchísimo más de 100 millones" en 2027, frente a los 6 millones que atribuyó a la Xunta y los 5 millones que hasta ahora procedían de la Diputación.