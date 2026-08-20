El cruce de los cuatro bancos, en Vigo.

El cruce de los cuatro bancos, en Vigo. Treintayseis

Ofrecido por:

Vigo

Cambio radical en el tiempo de Vigo: de las altas temperaturas a la lluvia

Tras varios días superando los 30 grados, la ciudad olívica ha experimentado un descenso en los termómetros y la llegada de los chubascos

Información relacionada: Vigo afronta su último día de calor extremo tras una noche "caribeña"

Publicada
Actualizada

Minutos antes de las 11:00 horas de esta mañana, la lluvia ha hecho acto de aparición en Vigo, después de varios días con temperaturas que superaban los 30 grados y un miércoles en el que comenzaron a bajar los termómetros.

Praia da Punta, en Vigo

Según la previsión de MeteoGalicia, esta lluvia y el cielo completamente cubierto perdurará hasta alrededor de las 13:00 horas; a partir de ahí, las nubes comenzarán a disiparse y las máximas podrían alcanzar los 26 grados.

El tiempo se mantendrá estable durante el viernes y el sábado, con tiempo seco, 25 de máxima y 15 de mínima; pero será a partir de las 10:00 horas del domingo cuando regresará la lluvia.

Así, Vigo despedirá la semana con chubascos, que amenazan con extenderse a lo largo de los siguientes días.