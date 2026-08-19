Recuperan el mirador de Redondela (Pontevedra) que se rompió durante el eclipse

El mirador de Outeiro Grande, en Redondela, ha sido recuperado por el Concello. La estructura, compuesta por una viga y un columpio, fue destrozada durante el eclipse solar del pasado 12 de agosto, probablemente, al subirse más personas de las que podía soportar. Por lo anterior, y tras ser recuperada, el Consistorio ha pedido el civismo "de todos e todas".

Tras la intervención municipal, el columpio, con vistas a la ría y al Puente de Rande, ya vuelve a estar disponible para la ciudadanía.

El equipo técnico encargado de la restauración confirmó que el daño se debió a un mal uso de la instalación: La viga partió "por un exceso de peso".

Así, desde el Concello recuerdan que el columpio, que cumple con la normativa de seguridad vigente, está diseñado para soportar 400 kilos. No obstante, la pieza "non presentaba ningún tipo de deterioro previo".

"Os espazos públicos son de toda a veciñanza. Cando non os coidamos, non só perxudicamos a imaxe do noso municipio, senón que tamén xeramos un gasto innecesario que pagamos entre todos. Por favor, respecta o mobiliaro urbano", reclamaron desde el Concello de Redondela.