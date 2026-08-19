La familia de un vigués pide ayuda para dar con su paradero: "Lleva semanas desorientado"

La familia de José Óscar Mosquera busca a este vecino de Vigo desaparecido desde hace varios días. Es su propio hijo el que ha difundido su imagen y ha pedido la máxima difusión para tratar de dar con su paradero.

Se trata, según la información precisada, de una persona enferma que lleva "semanas desorientada". Por lo anterior, sus seres queridos se muestran especialmente preocupados.

Su familiar ha concretado que el desaparecido suele moverse por las zonas de Gran Vía, Coia, Rúa Marín, Balaídos, Florida y Fragoso.