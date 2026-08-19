Evacuado de urgencia un niño de ocho años en la Illa de Ons

Un menor de ocho años de edad y natural de Bilbao, tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero de la Illa de Ons.

En un primer momento, tal y como recogió Europa Press, el menor fue atendido por el servicio sanitario del Parque Natural y, tras recibir indicación directa del 061 Galicia, fue evacuado.

Para lo anterior, los servicios de emergencias movilizaron al helicóptero Pesca I de Gardacostas de Galicia, que evacuó al menor, acompañado de su madre, al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.