Estabilizado el incendio de Ponteareas (Pontevedra) tras quemar unas 60 hectáreas

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este martes en el municipio pontevedrés de Ponteareas, después de que las llamas hayan afectado a una superficie aproximada de 60 hectáreas.

Según la información facilitada por la Xunta, el fuego se inició a las 17:39 horas del martes en la parroquia de Nogueira y quedó estabilizado poco después de las 9:30 horas de este miércoles.

En las tareas de extinción se han movilizado hasta el momento cinco técnicos, 23 agentes, 32 brigadas, 26 motobombas, tres palas, cuatro unidades técnicas de apoyo, nueve helicópteros y cuatro aviones.

Al operativo autonómico se sumaron también medios estatales, entre ellos las BRIF de Laza y Tabuyo, además de cuatro helicópteros.