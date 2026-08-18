La falta de civismo se carga el columpio de Redondela (Pontevedra) con vistas a Rande: Ocurrió durante el eclipse

El día del eclipse dejó en Redondela desperfectos en el mirador de Outeiro Grande, que se quedó sin el bonito columpio desde el que se podía divisar el puente de Rande.

Desde el Consistorio explicaron que la viga de madera quedó partida por la mitad: "Uns poucos decidiron cargar contra os espazos públicos e a natureza que compartimos todos. O incivismo cústanos caro a toda a veciñanza", lamentaron desde el ente local redondelano.

Por lo anterior, el Concello busca a los autores de "este destrozo" e insta a la ciudadanía a ponerse en contacto con el Ayuntamiento o con la propia Policía si tiene cualquier tipo de información sobre la autoría de estos hechos: "O patrimonio público respéctase. Coidalo é obriga de tod@s!", aseveraron.