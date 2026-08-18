Estabilizado un incendio en Soutomaior (Pontevedra) que movilizó tres helicópteros y siete motobombas

La Consellería do Medio Rural ha dado por estabilizado un incendio forestal en el Soutomaior (Pontevedra) que, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 1,5 hectáreas.

Según fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press, el fuego comenzó sobre las 14:41 horas de este martes y se dio por estabilizado a las 18:00 horas.

Para hacer frente a las llamas se movilizaron cuatro agentes, ocho brigadas, siete motobombas, un técnico, tres helicópteros y cuatro aviones.