Vigo encadena tres días de calor extremo con máximas de hasta 36 grados

Vigo experimenta, por tercer día consecutivo, una jornada en la que los termómetros superan los 30 grados.

En concreto, según la información recogida por MeteoGalicia, la ciudad olívica experimentará temperaturas tropicales durante este lunes festivo, llegando a alcanzar los 36 grados de máxima. Asimismo, las mínimas serán de 22 grados.

Se espera que esta tendencia continúe durante este martes, donde las mínimas serán de 20 grados y las máximas de 35. Esta previsión, extremadamente alta para las Rías Baixas, ha llevado a MeteoGalicia a establecer una alerta roja por calor, y ha emitido una serie de recomendaciones para evitar riesgos para la salud.

El calor extremo ha llevado a muchos vigueses a alejarse de las playas durante las horas de más calor. En concreto, la playa de O Vao se encontraba a media capacidad durante el mediodía de este lunes. Con todo, se espera que los arenales se vayan llenando a lo largo de la tarde, a medida que las temperaturas van descendiendo.