Vigo destina 145.000 euros para desbrozar y limpiar los montes de la ciudad

El Concello de Vigo destina 145.000 euros a la Mancomunidad de Montes de Vigo para que pueda contratar trabajadores dedicados a las labores de desbroce y limpieza de los montes de la ciudad.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, explicó que esta línea se enmarca en las subvenciones municipales para el fomento del empleo y subrayó que el Concello reserva una partida específica para la Mancomunidad de Montes con el objetivo de reforzar los trabajos de mantenimiento de las zonas forestales.

En esta línea, el regidor aseguró que el Concello también asume directamente el mantenimiento de los parques forestales de Vigo, además de colaborar con la Mancomunidad mediante la aportación de árboles para las plantaciones que se realizan cada año.

"No hay ninguna entidad pública en Vigo, ni la Xunta de Galicia, ni la Diputación, que apoye a los montes de Vigo con una cifra de 800.000 euros como hacemos desde el Concello de Vigo", defendió Caballero. El regidor también puso en valor las labores de vigilancia y prevención que desarrolla el Concello durante todo el año.

A estas actuaciones se suma el dispositivo de los Bomberos de Vigo, que, según Caballero, se mantiene preparado para intervenir ante cualquier incidencia.