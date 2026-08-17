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Controlando el incendio forestal de Moaña (Pontevedra) tras quemar menos de una hectárea
El incendio de Moaña se inició a las 12:08 horas de este domingo en la parroquia de Meira
Más información: Activo un incendio forestal en Moaña (Pontevedra)
Controlado el incendio forestal originado este domingo en Moaña (Pontevedra). A falta de una estimación exacta, la Consellería do Medio Rural calcula la afectación en menos de una hectárea, por lo que se trataría de un conato.
Europa Press informaba de que el incendio de Moaña se inició a las 12:08 horas de este domingo en la parroquia de Meira.
Hasta el momento, el departamento autonómico ha desplazado para su extinción a tres agentes, cinco brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones.