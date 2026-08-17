Controlando el incendio forestal de Moaña (Pontevedra) tras quemar menos de una hectárea

Incendio forestal registrado en Moaña (Pontevedra) en el mediodía del 16 de agosto de 2026 EP

Controlado el incendio forestal originado este domingo en Moaña (Pontevedra). A falta de una estimación exacta, la Consellería do Medio Rural calcula la afectación en menos de una hectárea, por lo que se trataría de un conato.

Europa Press informaba de que el incendio de Moaña se inició a las 12:08 horas de este domingo en la parroquia de Meira.

Hasta el momento, el departamento autonómico ha desplazado para su extinción a tres agentes, cinco brigadas, dos motobombas, un helicóptero y dos aviones.