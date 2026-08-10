Vigo destina 250.000 euros a reparaciones estructurales en colegios públicos de la ciudad

Foto de archivo de un aula de un colegio. Archivo

El Concello de Vigo destina 250.000 euros a la reparación de estructuras en los colegios de la ciudad, con el objetivo de mejorarlos de cara al inicio del curso, el próximo 9 de septiembre.

Así lo anunció este lunes Abel Caballero, quien precisó que se están realizando obras en CEIP Frian-Teis, Cabral, Otero Pedrayo, O Calvario - A Doblada, Seis do Nadal, Emilia Pardo Bazán, Valladares - A Sobreira, Valle Inclán, Balaídos, y Javier Sensat.

Más concretamente, se actuará sobre instalaciones deportivas o áreas de recreo. También en circuitos de seguridad vial, en pistas deportivas, aseos, zonas de profesorado y alumnado. "Serán acciones notables", avanzó el regidor.