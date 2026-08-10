Indignación entre los vecinos del barrio vigués de Teis por el estado de sus calles: "Es calamitoso"

"No avanzamos en ningún sentido: los caminos están sin limpiar, las carreteras sin asfaltar y todo el barrio está degradado", esta es la denuncia de la Asociación de Vecinos de Teis, quienes critican la falta de atención que dedica el Concello de Vigo al barrio.

Y es que, hace menos de un mes, la asociación remitió un comunicado a los medios de comunicación denunciando la falta de mantenimiento de los parques y jardines del barrio, especialmente del parque de A Guía, el parque Carlos Gardel y el parque de la avenida de Galicia. "La vegetación invade los caminos y zonas de uso, la hierba alcanza una gran altura y parte de la vegetación se encuentra seca desde hace semanas", criticaban.

Con todo, la situación fue paliada por el Concello, que recortó los márgenes de la vegetación de los caminos poco después. "Vinieron a limpiarlo porque salimos en los periódicos denunciando", aseguran, poniendo el foco en la urgencia del consistorio una vez la información fue publicada en los periódicos de la ciudad.

Con todo, el mantenimiento de las zonas verdes del barrio es solo una de las deficiencias denunciadas por los vecinos. En concreto, destacan el nivel de desgaste del pavimento de las calles, una deficiencia que, aseguran, supone un riesgo real para los conductores. "Sanjurjo Badía está lleno de baches, parece que vas en el barco a Cangas en invierno", ofrecen a modo de analogía, haciendo referencia al estado del firme en la principal arteria de Teis. El estado de las calles es tan irregular que, según dicen, supone un peligro para la circulación, especialmente de motocicletas.

En este sentido, critican que el gobierno de Abel Caballero anunció hace meses que iba a comenzar a arreglar el asfaltado de la ciudad pero, sin embargo, las calles de Teis siguen teniendo un aspecto "calamitoso".

El estado del pavimento en el parking público de Teis, uno de los principales lugares de aparcamiento del barrio debido a su cercanía con el Mercado, es un claro ejemplo de esta degradación. Allí, desde hace meses la situación es cada vez más deficiente, con profundos socavones en todas las esquinas que dificultan su circulación y suponen un peligro para los vecinos.

Esta situación lleva a la Asociación de Vecinos a presentar quejas constantes ante el Concello, con el objetivo de subsanar la situación. Sin embargo, denuncian que las respuestas no llegan. "Nosotros estamos diariamente mandando quejas pero no hay voluntad", lamentan.