Caballero carga contra la Xunta por la estación de autobuses: "Hay un problema serio de salubridad"

El regidor olívico, Abel Caballero, volvió este lunes a la carga contra la Xunta de Galicia, a la que acusó de tener en un estado de "total abandono" la estación de autobuses de Vialia.

Por lo anterior, el gobierno olívico remitió una misiva a la Xunta de Galicia instándole a "dejar la estación de autobuses en condiciones óptimas" y no en la situación de "degradación" que presenta en este momento. Caballero insistió en que no están operativos los aseos, todo está "lleno de basura" y, además, hay gente durmiendo allí. "La gente se va a Vialia. Hay, seguramente, un problema serio de salubridad", advirtió Caballero.

Por otro lado, el alcalde olívico insistió en que es competencia del ente autonómico "atender a las personas sin hogar" que están en este entorno. "Les tienen que pagar un alojamiento porque es su obligación", señaló. "También hay gente en la antigua estación de autobuses. Es su competencia y para ello reciben dinero", añade.